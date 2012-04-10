Порошенко не видит оснований для изменения прогноза инфляции

Министерство экономического развития и торговли не видит оснований для изменения прогноза инфляции на 2012 год в связи с реализацией социальных инициатив Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на брифинге.

«Макропоказатель инфляции этого года, с нашей точки зрения, пока не требует коррекции»: - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Правительство внесло в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым, в частности, предлагается добавить в государственный бюджет на социальные расходы 33 млрд 300 млн грн.

Напомним, в ходе заседания правительства 7 марта Президент В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, с начала 2012 года – 0,7%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.