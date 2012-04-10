Могилев задекларировал 285 тыс грн дохода за 2011 год

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев задекларировал 285 485 грн дохода в 2011 году, все эти деньги - заработная плата.

Такая информация содержится в декларации премьера автономии, сообщается на сайте Совмина АРК.

В собственности А.Могилева находятся автомобиль Lexus ES-350 2007 года выпуска с объемом двигателя 3499 куб. см., земельный участок площадью 1060 квадратных метров и гараж площадью 30 кв. м.

На счетах руководителя правительства Крыма в банках и других финансово-кредитных учреждениях лежат 585 тыс грн.

Доход жены А.Могилева составил в прошлом году 298 тыс грн от занятия предпринимательской деятельностью.

В собственности супруги главы крымского правительства: два участка площадью 2800 и 2200 квадратных метров, квартира в 128 кв. м., дом в 100 кв. м., гараж 31,6 кв. м. и другая недвижимость площадью 270 кв. м. На ее счетах - 226 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, А.Могилев руководит Совмином Крыма с ноября 2011 года, до этого он возглавлял Министерство внутренних дел Украины.