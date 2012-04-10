Кабмин решил доработать проект закона о налоге на богатство

Кабинет министров принял решение доработать проект закона о налоге «на богатство» с целью соблюдения принципа социальной спреведливости.

О таком решении Кабмина премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на своем сайте.

«Хочу успокоить всех, кого взбудоражили слухи о так называемом «налоге на богатство». Кабинет министров в понедельник единодушно отклонил законопроект, который имел ярко фискальный характер и содержал не вполне продуманные нормы», - написал Н.Азаров.

Он отметил, что разработчики документа «обезобразили» концепцию и содержание закона.

«Ведь мы закладывали в него не фискальные задания в первую очередь, а принцип социальной справедливости: богатые должны поделиться с обществом той частью своих доходов, какие они тратят на роскошь. Потому не может быть и речи, чтобы облагать налогом все без разбора квартиры свыше 120 квадратных метров и домов свыше 250 квадратных метров, каких-то сараев и гаражей», - написал премьер.

Он отметил, что за последние годы квартиры и дома такого метража стали определенной нормой в жилищном строительстве.

«Они доступны среднему классу. А мы ни в коем случае не хотим ничем ущемить средний класс. Напротив, всячески будем его поддерживать. Потому что это - генератор экономического и социального прогресса. Так что повторюсь, не может быть и речи о введении таких норм закона, которые нам предлагали», - отметил премьер.

Он также сообщил, что правительство напомнило разработчикам о принципах, на которых должны базироваться нормы документа.

«Первое: облагаются налогом именно предметы роскоши. То, без чего в принципе можно жить. И то, чему есть функциональные недорогие аналоги. Есть справедливый критерий для определения объекта такого налогообложения - стоимость.

Второе: нужно тщательным образом проработать детализацию этого критерия для разных товаров, объектов движимого и недвижимого имущества, для разных ситуаций. Но это вполне возможно, и задание такое поставлено», - отметил Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что налог должен администрироваться через продавцов и поставщиков услуг.

«Вы знаете, что в интернете очень просто найти настоящую цену определенной модели часов «Брегет» или автомобиля «Ламборджини» определенного года выпуска. Так что нужно заложить справедливые нормы и выполнять их. Закон будет касаться только действительно богатых людей и только их расходов на личное потребление разных видов роскоши», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что необходимо пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.

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