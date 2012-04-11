За прогулы с народных депутатов удержано 5 млн грн
08:59, 11 апреля 2012Финансы
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Народным депутатам не выплачены 5 млн грн из-за прогулов ими пленарных заседаний Верховной Рады .
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Литвин на заседании парламента 10 апреля.
По словам спикера, «за прошлый год и в этом году с народных депутатов Украины удержаны средства в сумме 5 млн. грн, которые будут списаны в бюджет, и, возможно, будут использованы по назначению».
В.Литвин напомнил, что дал поручение не выплачивать заработную плату тем народным депутатам, которые не зарегистрировались за столом регистрации.
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