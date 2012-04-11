На сегодняшних торгах целью пары EUR/USD станет отметка 1.30 - эксперт

На торгах в среду, 11 апреля, после ухода ниже уровня 1.31 пара EUR/USD нацелилась на 1.3040 и далее 1.30, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, экономических релизов, которые могли бы оказать влияние на пару, не ожидается, поэтому стоит следить за динамикой кредитного рынка.

В отношении Великобритании также предстоит малопримечательный день. По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, основную роль будет играть техническая картина, которая указывает на попытку дальнейшего роста GBP/USD. Таким образом, если сопротивление 1.5900 будет вновь прорвано, GBP/USD нацелится на 1.5950 с дальнейшим ориентиром на 1.60.

В паре USD/JPY ключевым фактором станут данные из США и общерыночные настроения по USD. Вероятно, пара возобновит восстановление под действием оптимистичных комментариев представителей Федрезерва. Если так, то это станет дополнительным стимулом для восстановления пары выше отметки 81.25 с дальнейшей целью на 81.80.