Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0200/8,0250 грн/долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2692/0,2696 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5260/10,5345 грн/евро, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова повысились – 1,3122/1,3124 долл./евро (вторник, 10 апреля, - 1,3100/1,3102 долл./евро).

Во вторник, 10 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.