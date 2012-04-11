В прошлом году Томенко заработал немногим более 0,5 млн. грн

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко в прошлом году заработал немногим более 0,5 млн. грн.

Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах в 2011 году, переданные агентству УНИАН.

Так, согласно декларации, общая сумма совокупного дохода Н.Томенко составляет 513 тысяч 597 гривен. Из них 267 тысячи 909 гривен – заработная плата, 60 тысяч – гонорары. Кроме того, 185 тысяч 688 гривен Н.Томенко получил за продажу автомобиля. Доход его семьи составил 182 тысячи 347 гривен.

По данным декларации, вице-спикеру принадлежит автомобиль «Тойота Прадо» с объемом двигателя 4 литра.

Из недвижимости у Н.Томенко есть дачный дом площадью 134 кв. м и 9 соток земли в Черкасской области. Кроме того, в его собственности есть еще один земельный участок площадью 0,32 га.

Кроме того, в декларации указано, что его семье принадлежит квартира в Киеве площадью 128,8 кв. м, половина квартиры в Запорожье и гараж площадью 19 кв. м.