Азаров надеется, что завтра парламент в целом примет изменения к Госбюджету-2012

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что в четверг, 12 апреля, Верховная Рада в целом примет изменения к Государственном бюджету Украины на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Изменения к бюджету планируется рассмотреть в Верховной Раде в четверг. Мы надеемся на его принятие в целом для того, чтобы успеть утвердить порядки использования средств, внести изменения в бюджетную роспись и обеспечить практическую реализацию (бюджета – УНИАН) уже с 1 мая текущего года", - сказал премьер.

Он отметил, что порядки использования средств должны быть приняты как можно быстрее.

«Порядки должны быть готовы симметрично с принятием изменений, чтобы не произошло ни дня задержки введения социальных инициатив Президента, часть которых начнет действовать с 1 мая», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что буквально с сегодняшнего дня правительство начнет заслушивать представителей министерств и ведомств о состоянии выполнения социнициатив Президента. Н.Азаров сообщил, что сегодня планируется по этому вопросу заслушать вице-премьер-министра - министр здравоохранения Украины Раису Богатыреву по вопросу поэтапного введения европейских норм регулирования цен на лекарство, министра финансов Юрия Колобова по поводу механизмов выплаты компенсации вкладчикам Сбербанка СССР, а также министра регионального развития. строительства и ЖКХ Анатолия Близнюка по вопросу удешевления ипотечных кредитов и строительства доступного жилья.

Справка УНИАН. 10 апреля т.г. правительство внесло в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым, в частности, предлагается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета предлагается увеличить на эту же сумму — до 391,356 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Напомним, в ходе заседания правительства 7 марта Президент В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.