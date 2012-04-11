Наибольшие выплаты по госдолгу во ІІ квартале ожидаются в июне объемом 23,6 млрд грн

Во втором квартале 2012 года объем платежей по погашению государственного долга ориентировочно составит 29,408 млрд грн, из которых наибольшие выплаты ожидаются в июне - 23,606 млрд грн (в апреле - 2,84 млрд грн, в мае - 2,96 млрд грн).

Об этом говорится в Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно документу, поступления по долговым операциям на указанный период ожидаются в объеме 33,55 млрд грн (с учетом капитализации НАК "Нафтогаз Украины"). При этом объем внешних заимствований может составить 17,649 млрд грн, внутренних - 15,904 млрд грн. Наибольший объем заимствований Минфин планирует осуществить в мае - 20,5 млрд грн, а в апреле и июне, соответственно, 4,7 млрд грн и 8,3 млрд грн

Ориентировочный показатель долга на конец II квартала должен составлять около 398,306 млрд грн, в т.ч. внутреннего - 184,073 млрд грн, внешнего - 214,233 млрд грн.

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский 22 марта заявил, что правительство было готово к выходу на внешние рынки заимствований, но, на тот момент, их стоимость была неприемлемой - на уровне 10,25%. По его словам, последние предложения были на уровне 8,5%, что уже является «более интересным».

Минфин компенсирует отсутствие внешних источников финансирования бюджета за счет внутренних заимствований. Кроме традиционных правительственных бумаг, номинированных в гривне, он начал продавать облигации с привязкой к курсу иностранной валюты, бумаги, номинированные в долларах и евро.

Согласно Плану, что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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