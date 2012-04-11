Столичные арендодатели в 2011 году увеличили отчисления в бюджет на 74,6%

Столичные арендодатели в 2011 году перечислили в бюджет 187,3 млн грн, что на 74,6% больше по сравнению с 2010 годом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в г. Киев.

«В Киеве с доходов, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, граждане в 2011 году перечислили в бюджет 187,3 млн грн налогов. Этот показатель на 74,6% превысил итоги предыдущего года, что свидетельствует о постепенном выходе этого бизнеса из тени», - отметила председатель ведомства Ирина Носачева.

По ее словам, киевские налоговики в ходе своей работы изучают объявления о сдаче жилья в аренду в средствах массовой информации, в том числе и в сети Интернет, получают необходимую информацию от органов местного самоуправления и ЖЭКов.

«В целом, в течение прошлого года налоговые органы совместно с правоохранительными выявили 1,4 тыс. киевлян, которые нелегально сдавали в аренду недвижимость. Указанным лицам доначислено 6,3 млн грн налога на доходы физических лиц, поступивших в бюджет, - сказала И.Носачева. - Только за два месяца текущего года налоговиками столицы выявлено 173 «теневых» арендодателя, они уже заплатили налогов почти на 1 млн грн».

В целом, жилой фонд столицы насчитывает около 1 млн квартир, из которых в аренду сдается около 7,7%. Подобная статистика превышает общеевропейский уровень (3-5% жилищного фонда).