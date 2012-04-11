Национальный банк Украины (НБУ) ожидает ускорения роста экономики Украины на фоне увеличения мирового спроса в связи с улучшением ситуации в США, Китае и России. Об говорится в заявлении заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ Александра Петрика, обнародованном на сайте ведомства.

Кроме того, на темпы экономического роста страны, по мнению А.Петрика, будут влиять позитивные данные о снижении безработицы, росте занятости и интенсификации использования рабочего времени.

«Такая информация по интенсификации рынка труда вместе с возможным усилением мирового спроса дает хорошие перспективы для возможного ускорения экономики Украины в течение года по сравнению с теми данными, которые зафиксированы в первые два месяца», - резюмировал А.Петрик.

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-феврале 2012 года на уровне 2%.

Участники опроса, проведенного Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины в апреле, снизили прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2012 году до 3,2% с 4,7% по итогам ноябрьского опроса.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

НБУ прогнозирует инфляцию в 2012 году на уровне 7%, рост валового внутреннего продукта - на уровне 3-4%.

Госбюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.