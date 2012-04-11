Порошенко против рефинансирования или реструктуризации выплат по долгам МВФ

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко не считает необходимым проводить рефинансирование или реструктуризацию выплат по долгам МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Не нужно говорить, что мы сделаем взаимозачет, реструктуризацию, рефинансирование. Это категорически неприемлемо, это абсолютно неправильные месседжи, и Украине этого не нужно».

Он отметил, что Украина на сегодняшний день в состоянии обслуживать все долги.

«Украина на сегодняшний день финансово способна в полном объеме обслуживать свои внутренние и внешние суверенные обязательства», - сказал П.Порошенко.

Кроме того, он не считает нужным продлевать программу сотрудничества с МВФ на 2013 год.

«Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ, не ставя вопрос о продлении его на 2013 год. Нам эти деньги нужны сегодня, реформирование необходимо проводить сегодня. Пиковый объем выплат по суверенному долгу приходится именно на 2012-2013 годы, и деньги нужны тогда, когда они нужны, а не так, чтоб они просто лежали на золотовалютных счетах государства», - сказал П.Порошенко. При этом он отметил необходимость активизировать сотрудничество с МВФ и Евросоюзом в плоскости секторального сотрудничества макрофинансовой и технической помощи.

Напомним, 13 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности. Напротив, мы исправно заплатили в январе погашение задолженности перед МВФ», - отметил премьер-министр.

Ранее в интервью агентству "Рейтер" Н.АЗАРОВ заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

15 марта представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что правительство Украины официально не обращалось с просьбой об изменении условий выполнения своих обязательств перед Международным валютным фондом.

«Мы не получали никаких официальных заявлений и просьб правительства о реструктуризации. У нас нет никаких механизмов для реструктуризации или отсрочки платежей», - сказал М.АЛЬЕР.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть Фонду еще около 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.