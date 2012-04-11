СБУ обвиняет народного депутата Шепелева в соучастии в хищении 315 млн грн

СБУ установила причастность народного депутата Украины Александра Шепелева к хищению более 315 млн. грн государственных средств рефинансирования Национального банка Украины.

Дело в отношении А.Шепелева было возбуждено 22 февраля 2011 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко.

Он напомнил, что в прошлом году тогдашний председатель СБУ Валерий Хорошковский сообщал о причастности к незаконным сделкам с банковскими деньгами одного из народных депутатов и о необходимости лишения его депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

Однако имя этого депутата В.Хорошковский тогда не назвал, отметил И.Деревянко. «Это – народный депутат Шепелев Александр Александрович», - сказал И.Деревянко, отметив, что на сегодняшний день СБУ еще не направляла представления в ВР о лишении его неприкосновенности, «но этот вопрос сейчас стоит на повестке дня» (А.Шепелев избран в Верховную Раду от БЮТ – УНИАН).

По словам начальника ГСУ, уголовное дело в отношении А.Шепелева было возбуждено 22 февраля 2011 года. «Сведения о его причастности к совершению преступления были с самого начала расследования дела, на сегодняшний день собрано достаточно доказательств», - сказал И.Деревянко, отметив при этом в ответе на уточняющий вопрос, что А.Шепелев в сделке исполнял роль соорганизатора.

В контексте сказанного должностное лицо СБУ выразило надежду, что украинские законодатели прислушаются к инициативе Президента и отменят «депутатский иммунитет».

Он также отметил, что причастность народного депутата к хищению средств НБУ была установлена в рамках расследования уголовного дела о хищении государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц при участии владельца банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский» Павла Борулько.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в СБУ заявили о завершении следствия по уголовному делу относительно хищения государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн. грн.