ВВП России по итогам 2011 года превысил докризисный уровень - Путин

Москва. ВВП России по итогам 2011 года превысил докризисный уровень.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2011 году.

«В начале 2012 года, как мы и планировали, российский ВВП превысил докризисный уровень. Это значит, что наша экономика в полном объеме преодолела последствия спада 2008, 2009 и отчасти даже 2010 годов. Я цифры приведу: объем ВВП России в ценах 2008 года составил по итогам 2011 года 41,421 трлн. рублей, а по итогам 2008 года - 41,277 трлн. Мы его чуть-чуть превысили», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что ему не стыдно за результаты работы за 2011 год.

Российский премьер отметил, что Россия столкнулась с абсолютно беспрецедентным кризисом в финансово-экономической сфере.

«По существу, это был первый кризис глобального мира. Он был гораздо более масштабным и гораздо более опасным, чем кризис 1998 года. Правильно говорили те политики, эксперты, что, вообще, мир стоял на пороге очень возможных серьезных, самых кардинальных изменений. Это был колоссальный вызов для нашей страны», - сказал он.