Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в марте составило 152,5 млн долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка (НБУ) на валютном межбанковском рынке в марте составило 152,5 млн долл. (в январе и феврале сальдо было отрицательным, соответственно, 893,6 млн долл. и 113,5 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце НБУ проводил интервенции исключительно по покупке иностранной валюты.

При этом регулятор отмечает, что объем международных резервов в марте, по оперативным данным, увеличился на 0,3% или на 79 млн долл. – до 31,128 млн долл. (в эквиваленте).

По данным НБУ, с начала марта рыночный курс гривни по безналичным операциям снизился относительно доллара США на 0,39% - до 8,0313 грн/долл., а по операциям по продаже наличного доллара США - на 0,32%, до 8,0427 грн/долл.

Официальный курс гривни относительно доллара США в марте не изменился (7,9867 грн/долл.), а относительно евро и российского рубля повысился на 1,35% (10,5999 грн/евро) и 1,15% (2,7272 грн/10 рублей) соответственно.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы НБУ в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд долл.,– до 31,795 млрд долл.