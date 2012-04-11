Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0225-8,0245 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись на уровне 8,0200/8,0250 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд — 8,0215/8,0235 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0225/8,0245 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2692/0,2696 грн/рубль, к 12:00 цены снизились — 0,2689/0,2693 грн/рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2690/0,2694 грн/рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,7250 рублей за доллар (+0,0240).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3065/1,3155 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5260/10,5345 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,5180/10,5250 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли — 10,5410/10,5480.