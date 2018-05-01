Инфляция снижается согласно директиве власти

Украина бьет рекорды по минимально низкому показателю инфляции. Причем соотношение цифр поражает своей нереальностью: жизнь среднего украинца не становится легче, а совсем наоборот – все тяжелей и тяжелей. Но, управляемый властью Госстат не перестает радовать своего «заказчика» статистикой роста экономики. Так, в марте текущего года инфляция составил 0,3% (с начала года – до 0,7%), а в январе-феврале показатель был на уровне 0,4 (против соответствующего периода 2011 года - 3,4%). Феномен отметили на постсоветском пространстве. По данным Статистического комитета СНГ, Украина имеет самый низкий в СНГ показатель индекса инфляции с января 2011-го до января 2012 года - 3,7%. В среднем по странам СНГ цены выросли на 8,5%, а самую высокую инфляцию продемонстрировала Беларусь - 109,7%.

Премьер-министр Николай Азаров прогнозирует положительную тенденцию - «за первые два месяца мы имеем порядка 0,3% (инфляции – ред.). То есть, в годовом исчислении пока идем на уровне примерно 3%». Поэтому он считает оптимальными меры, которые проводит правительство для стимулирования экономического роста. Правда, в Минэкономразвития подсчитали, что среднегодовой показатель в 2012-ом будет несколько выше - 4%. Как видно, разница не столь значительная, чтобы усомниться в целостности правящей команды. Она также уверяет, что реализация социальных инициатив Президента, оцененная в 18 млрд грн, не сможет негативно подкорректировать статистические планы. Мало того, по словам Азарова, «если мы удержим инфляцию на уровне 5-6%, значит, учетные ставки по рефинансированию банков снизятся и снизятся, естественно, ставки по кредитованию промышленности». То есть, налицо полное восстановление экономики. Но как же тогда быть с тем, что в первом квартале, по предварительным оценкам, рост ВВП не превысит 3%, что ниже заложенного показателя в бюджете. Если показатель не смогут поднять выше, то каким образом правительство станет «добывать» деньги для выполнения предвыборных обещаний Януковича, с учетом газовой проблемы и неопределенности в отношениях с МВФ, становится вполне понятно – ужесточением фискального давления на тех, кто еще может платить. Не исключается и эмиссия. Возникает вопрос, каким образом удастся продемонстрировать укрощение инфляции. Хочется в этой связи привести один пример, причем он не имеет никакого отношения к экономике - цены на бензин за последний месяц выросли на 70 коп., а Госстат констатирует за 3 месяца повышение цен на 2,4%!

Как отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, «индекс инфляции за март 2012 года стал «сенсаций». Согласно официальным данным, среднегодовой показатель инфляции (март 2012 к марту 2011 года) в Украине составил 1,9%. И это в то время, как аналогичный показатель в еврозоне находится на уровне 2,6%, Германии - 2,1%, Великобритании - 3,4%, Китае - 3,4%, России - 3,7% (катастрофа!). В марте 2012 года дешевели только овощи, молоко, сахар, бытовая техника и автомобили. Другие товары не дорожали, фактически их цены оставались без изменений. Набрали в стоимости услуги канализации и яйца.

Скорее всего, данная статистика является показателем следующего: власть понимает, что без эмиссии выборы не провести, поэтому старается максимально занизить показатель инфляции в начале года, чтобы потом в конце года, когда будет сложно его сдерживать, обеспечить низкий уровень в целом. Абсолютная бессмыслица, так как не для экономики Украины, не для зарубежных инвесторов показатель инфляции уже не является ориентиром. Это противоречит любой экономической теории и практике. Не могут при такой низкой инфляции ставки по депозитам быть на уровне 16%, а по кредитам - почти 20%».

Как отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков ING Банка Украина Александр Печерицын, «показатель годовой инфляции в 1,9% обновил 9-летний минимум, при этом в краткосрочной перспективе, скорее всего, данная тенденция не изменится. Вместе с тем, ускорение инфляции возможно после завершения выборной кампании, лишь с 4 квартала. Третий месяц подряд официальный уровень инфляции оказывается ниже консенсус-прогноза. При этом даже ожидания ускорения инфляции из-за роста мировых цен на нефть не оказали влияния на официальный показатель. В частности, инфляция за март была ниже как нашего (0,6%), так и консенсус-прогноза (0,5%)».

Главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан отмечает, что «рост цен продолжает сдерживать прошлогодний рекордный урожай сельхозпродукции. Цены на овощи снизились в марте на 0,9% м/м (-52,5% г/г), поскольку сельскохозяйственные предприятия начали распродавать хранящиеся на складах излишки продукции, в то время как цены на фрукты выросли на 0,8% м/м (по сравнению с +5,2% м/м в феврале), в основном за счет более дорогого импорта. Кроме того, в марте впервые проявилось влияние украинско-российской «сырной войны»: цены на молоко и сыр на внутреннем рынке упали на 2,2% и 0,7% м/м, соответственно. Так же в соответствии с ожиданиями выросли цены на яйца (+11,5% м/м в марте по сравнению с -3,8% в феврале). Общий рост цен на продукты питания, на которые приходится 53% структуры потребительской корзины, в марте достиг 0,2% м/м, замедлившись в годовом выражении до -1,0% (по сравнению с +0,6% в феврале). В апреле мы ожидаем сезонный рост цен на продовольствие в связи с Пасхой. Однако в предыдущие годы цены на продукты питания, как правило, возвращались к нормальному уровню сразу по завершению праздника, поэтому, мы не ожидаем существенного влияния на инфляцию по итогам месяца. Динамику потребительской инфляции в этом году будут определять два разнонаправленных фактора: сокращение внутреннего потребительского спроса, с одной стороны, и ожидаемое снижение урожая с/х культур в связи с неблагоприятными погодными условиями, с другой. Поскольку последствия снижения урожая станут ощутимыми во второй половине года, годовая инфляция может незначительно колебаться, но ускорится до 7,5% к концу года (по сравнению с 4,6% за 2011 г.)».

Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, в 2011 году в целом – 4,6%. Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%. Госбюджетом Украины на 2012 год прогнозируется инфляция на уровне 7,9%.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко считает, что «темпы инфляции в апреле могут составить 0,2-0,3%. Рост цен на топливо на фоне повышения с начала года акцизов и остающихся высокими цен на нефть продолжится, однако более умеренными темпами. Подорожание основной группы товаров потребительской корзины – продуктов питания и безалкогольных напитков может остаться незначительным.

Поддержанию невысоких темпов инфляции в апреле также будет способствовать и монетарная политика НБУ. В последние несколько недель регулятор возобновил операции по мобилизации излишней денежной массы из экономики».

Стоит отметить, что Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s в середине марта пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный», одновременно подтвердила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В+/В». Кроме того, рейтинг Украины по национальной шкале снизила с «uaAA-» до «uaA+».

Аргумент агентства был следующим: прогноз «негативный» отражает усиление рисков, связанных со значительными потребностями Украины в рефинансировании внешнего долга и дефицита бюджета. Сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают нежелание правительства проводить дальнейшие структурные реформы общественных финансов, а также значительный уровень долга финансового сектора, для которого характерна большая доля проблемных кредитов. Положительное влияние на рейтинги оказывают относительно низкий уровень долга общественного сектора, значительные природные ресурсы страны и относительно высокий потенциал роста экономики.

«На наш взгляд, риски, связанные с потребностями Украины в финансировании, усиливаются неопределенностью относительно действий правительства в связи с продолжающимися переговорами с МВФ о возобновлении приостановленной программы кредитования, а также с российской компанией ОАО «Газпром» по вопросам снижения стоимости газа, поставляемого на Украину», - подчеркивает S&P.

То есть, несмотря на все трудности и риски, власть настроилась выполнить план по сохранению уровня инфляции на утвержденном ею уровне во что бы то ни стало. К сожалению, на кошельках украинцев это положительно не отразится.

Елена Быстрицкая (УНИАН)