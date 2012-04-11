«Упрощенцы» удвоили уплату единого налога — до 532,7 млн грн

Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, по итогам первого квартала 2012 года перечислили в бюджет 532,7 млн грн единого налога, что почти в два раза больше, чем в январе-марте 2011 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

На сегодня упрощенную систему налогообложения в Украине используют 1,02 млн человек.

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