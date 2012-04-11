Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Украина сможет достичь заявленных в бюджете показателей роста экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли заявил сегодня журналистам.

«Будет очень оптимистичным, если мы выдержим заявленные в бюджете показатели роста экономики. Мы пока не видим оснований для пересмотра макропоказателей в текущем году. Но мы очень внимательно мониторим эффективные действия, которые будут находиться в распоряжении правительства для того, чтобы сделать невозможным рост цен на основные продукты и обеспечивать заявленный уровень инфляции», - сообщил П.Порошенко.

Он отметил, что для удержания роста цен на продукты питания, который возможен в следующем году, правительство намерено в намного большем объеме использовать возможности Аграрного фонда для интервенционных операций. «Мы договорились, что сейчас будет изменено его (Аграрного фонда - УНИАН) руководство, изменена его структура», - сообщил министр. Он добавил, что сейчас планируются закупки в Аграрный фонд сливочного масла, сухого молока и сахара, цены на которые на сегодня очень низкие, «чтобы когда в следующем году эти цены будут повышаться из-за объективных и субъективных факторов, государство имело возможность рыночного влияния на процессы ценообразования».

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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