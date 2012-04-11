Бизнес готов совершенствоваться для получения НДС «автоматом» - ГНСУ

Бизнес готов совершенствоваться для получения автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко во время встречи с представителями Торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

«Сейчас мы отмечаем большой интерес бизнеса в автоматическом возмещении. Все убедились, что это удобно, и получить допуск к «автомату» не слишком сложно - критерии просты и четко определены законом», - говорит А.Клименко.

По его словам, на сегодня в 5 раз меньше претендентов на автоматическое возмещение имеют дело с сомнительными контрагентами, а половина из потенциальных пользователей этого сервиса ликвидировали налоговую задолженность. Кроме того, предприятия отказываются от зарплат «в конвертах».

«На сегодня каждая вторая гривна возвращенного НДС поступает на счета плательщиков через «автомат». Я уверен, что этот показатель существенно вырастет в текущем году», - подчеркнул А.Клименко.

Напомним, по итогам 2011 года с помощью автоматического возмещения плательщики получили 20 млрд грн НДС (47% от общих объемов).