Налоговикам запрещено отказывать налогоплательщикам в приеме отчетности - Клименко

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко напомнил подчиненным о запрете отказа налогоплательщикам в приеме отчетности, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, данное распоряжение было выдано после анализа обращений предпринимателей на горячую линию “Пульс налоговой”.

«Мне пришлось напомнить некоторым своим подчиненным, что закон предусматривает только одно основание для отказа в принятии отчета или декларации - отсутствие обязательных реквизитов. И что выполнение этих положений закона является их персональной ответственностью. На сегодня этот вопрос снят с повестки дня, в первую очередь - за счет гражданской активности налогоплательщиков», - отметил А.Клименко.

Он также добавил, что в дальнейшем его ведомство намерено ввести новые информационные сервисы для плательщиков, чтобы оперативно решать любые недоразумения и устранять бюрократические препятствия для бизнеса.