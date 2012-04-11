Проблем с погашением долгов у Украины нет – Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что никаких проблем с погашением долгов у Украины нет и Киев заинтересован в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы stand-by.

Как сообщается на сайте правительства, об этом Н.Азаров заявил во время встречи в среду с членами наблюдательного совета «Ялтинской Европейской стратегии».

«Мы выполнили практически все условия МВФ: у нас профицит государственного бюджета, низкий уровень инфляции, стабильная банковская система, мы добросовестно платим долговые обязательства - практически все условия сотрудничества с МВФ выполнены, кроме одного. Они говорят: тарифы на газ для населения должны соотноситься с ценой на российский газ», - отметил Н. Азаров.

Он добавил, что украинцы не должны быть заложниками газового контракта 2009 года.

«Я спрашиваю в МВФ: почему наши люди должны платить за настоящий преступный договор? Мы уже два года ведем переговоры с Россией, и добьемся снижения цены. И когда мы добьемся справедливой цены, наши люди будут платить ее», - сказал премьер Украины.

Он напомнил, что в текущем году Украина должна вернуть МВФ 3,75 млрд долларов по кредиту Фонда от 2008 года, из которых 600 миллионов уже возвращено.

Н.Азаров подчеркнул, что никаких проблем с погашением долгов не существует, Украина ведет себя как абсолютно добросовестный заемщик.