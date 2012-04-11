«Горизонтальный мониторинг» полностью избавит крупный бизнес от налоговых проверок - ГНСУ

Переход на на принцип работы по «горизонтальному мониторингу» позволит полностью избавить крупный бизнес проверок со стороны налоговых органов.

Об этом заявил председатель ГНСУ Александр Клименко во время встречи с представителями Торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе налогового ведомства.

«Современные формы налогового аудита нивелируют потребность в традиционных методах контроля. Доступ к информации о финансовых операциях плательщика в режиме он-лайн дает возможность, не беспокоя бизнесмена, анализировать налоговые риски его деятельности и сразу предупреждать об обнаруженных угрозах, сомнительных операциях, контрагентов с отрицательной налоговой историей и т.д.», - подчеркнул А.Клименко.

Данный сервис, по его словам, должен стать частью специального пакета обслуживания в новом центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Напомним, «горизонтальный мониторинг» впервые был введен налоговиками Нидерландов, а впоследствии заимствован другими европейскими странами. В Украине этот сервис пока существует в качестве эксперимента на нескольких крупных предприятиях.