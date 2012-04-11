Социологи приступили к изучению индекса инвестиционной активности по инициативе ГНСУ

Социологи приступили к изучению украинского инвестиционного климата по инициативе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил председатель ГНСУ Александр Клименко во время встречи с представителями Торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств в Украине.

По его словам, в изучении инвестиционного климата Украины социологам помогли специалисты из 250 отечественных и иностранных (американских и европейских) предприятий.

«Я хочу подчеркнуть, что национальный индекс будет формироваться по той же методике, что и признанные в международных деловых кругах рейтинги. Мы выступили с такой инициативой, прежде всего, для того, чтобы инвесторы имели в своем распоряжении полноценную экономическую карту Украины как материал для принятия решений», - отметил А.Клименко.

Напомним, над созданием индекса инвестиционной активности сегодня работает социологическая компания Research & Branding Group.