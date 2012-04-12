Торги по доллару на межбанке открылись на уровне 8,0210/8,0250 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0210/8,0250 грн/долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2709/0,2713 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5310/10,5375 грн/рубль, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3126/1,3128 долл./евро (среда, 11 апреля, - 1,3122/1,3124 долл./евро).

В среду, 11 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.