В Украине 9 из 10 плательщиков НДС отчитываются через интернет - ГНСУ

Количество плательщиков НДС, подающих отчетность через сеть интернет, выросла с 39% в начале 2011 до 90% в 2012 году.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко во время встречи с представителями Торгово-экономических миссий в составе дипломатических представительств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе налогового ведомства.

«Наличие доступного и качественного обслуживания стимулирует бизнес использовать прогрессивные формы выполнения своих налоговых обязательств», - отметил А.Клименко.

Налоговик также подчеркнул, что его ведомство будет продвигать и поддерживать все предложения, направленные на облегчение ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

«Постепенное снижение налоговых ставок уже заложено в законе. Но мы также готовы выступать с законодательными инициативами в других аспектах налоговой политики: упрощение формальностей, удобство уплаты и администрирования налогов и т.д.», - подытожил А.Клименко.