Соцобещания власти будут выполняться за счет усиления налогового давления - Наливайченко

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко убежден, что социальные обещания власти будут выполняться за счет усиления налогового давления на украинцев.

Об этом он сказал, комментируя намерения правительства в этом году взыскать в государственный бюджет дополнительно 7 млрд гривень, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Выполнение популистских предвыборных обещаний власти происходит не в результате обещанного роста экономики, а за счет обычных украинцев. Фактически, это является объявлением новой фискальной войны против украинцев, которая приведет исключительно к росту цен», - подчеркнул В.Наливайченко.

По его словам, уже сейчас таможня не пропускает через границу товары и оборудование, пытаясь получить вдвое больше средств за счет искусственного завышения таможенных платежей. Как следствие, работа многих отечественных предприятий просто остановились.

В.Наливайченко прогнозирует, что результатом таких действий правительства станет подорожание многих видов товаров - от некоторых видов продуктов до строительных материалов и бытовой техники. При этом рост себестоимости отечественной продукции приведет к потере ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«Подорожание товаров вытянет из карманов граждан значительно больше средств, чем они получат в виде подачек от власти. А стратегические потери для страны будут еще больше – остановка производства, сокращение тысяч рабочих мест и уменьшение реальных поступлений в бюджет и Пенсионный фонд», - отмечает В.Наливайченко.

«Убежден, что оппозиция в новом парламенте должна создать такие законодательные условия для украинских предпринимателей, при которых наполнение бюджета будет происходить не за счет фискальных репрессий, а путем стимулирования отечественного производства», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

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