Янукович: Украина уже почти готова к проведению Евро-2012

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина уже почти готова к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на открытии Львовского аэропорта сегодня.

В.Янукович отметил, что за последние два года была сделана большая работа по подготовке к европейскому чемпионату. «Заканчивается подготовка к Евро-2012, идет напряженная работа», - сказал он.

В.Янукович поблагодарил президента УЕФА Мишеля Платини за доверие. «Я хотел бы сказать слова благодарности Мишелю Платини, который поверил в то, что Украина имеет возможность, силы и придерживается слова при выполнении таких международных проектов, как Евро-2012», - подчеркнул он.

По словам В.Януковича, наступило время вводить в эксплуатацию объекты, которые Украина построила к чемпионату. «В этом году заработают четыре самых современных аэропорта в Украине – Львове, Киеве, Харькове и Донецке», - отметил он.

Президент выразил уверенность, что футбольный праздник в Украине состоится на высоком уровне, а украинская команда хорошо выступит на чемпионате.

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