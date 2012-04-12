По оперативным данным, в общий фонд государственного бюджета собрано 47,6 млрд. гривен. Это на 4,3 млрд грн, или на 9,9 проц. более чем за три первых месяца 2011 года. Бюджет дополнительно получил 654,7 млн гривен.

Таким образом, в первом квартале налоговая выполнила план по сбору платежей на 101,4 процента, сообщили в пресс-службе ГНСУ

В Сводный бюджет Украины в течение января-марта оплачено 68,3 млрд грн платежей, которые контролируются налоговыми органами. Государственный бюджет получил 49,4 млрд грн, местные - 18,9 млрд гривен.

В полном объеме выполнено задание по сбору налога на прибыль, рентной платы за природный газ, добываемый в Украине, сбора за специальное использование лесных ресурсов и воды, платежей за пользование недрами и т.д.