Отрицательное сальдо внешней торговли за январь-февраль сократилось на 13%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-февраль 2012 года составило 1,853 млрд долл., что на 13%, или на 272,5 млн долл. меньше, чем за соответствующий период 2011 года (2,125 млрд долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-феврале т.г. экспорт товаров составил 10,292 млрд долл. (на 10,2% больше показателя за соответствующий период 2011 года), импорт – 12,145 млрд долл. (на 5,9% больше). Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,85 (за январь-февраль 2011 года – 0,81).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 187 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась доля зерновых культур - с 3% до 8,8%, минерального топлива, нефти и продуктов ее перегонки - с 6,3% до 8,5%, изделий из черных металлов - с 4,8% до 5,1%, механических машин - с 4,7% до 5,1%, электрических машин - с 4,3% до 4,5%.

с 28,7% до 24,5%, жиров и масел животного или растительного происхождения - с 6,3% до 5,5%, продуктов неорганической химии - с 3,1% до 2,3% .При этом, уменьшилась доля черных металлов

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин - с 7,1% до 7,4%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - с 4,9% до 6,8%, электрических машин - с 5,3% до 6, 3%. Уменьшилась доля минерального топлива, нефти и продуктов ее перегонки - с 42,3% до 40%, пластмасс, полимерных материалов - с 3,6% до 3,4%, черных металлов - с 3,1% до 2,8%.

По данным Госстата, в феврале 2012 г. экспорт товаров увеличился по сравнению с февралем 2011 г. на 5,9% и составил 4,967 млрд долл., импорт увеличился на 5,8% и составил 6,760 млрд долл. Отрицательное сальдо в феврале 2012 г. составил 1,792 млрд долл. (за февраль 2011 г. также отрицательное — 1,696 млрд долл.).