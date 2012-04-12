Увеличение доходов и расходов бюджета-2012 имеет реальные источники покрытия – Клюев

Увеличение доходов и расходов государственного бюджета, предложенное правительством, имеет реальные источники покрытия и не повлияет на параметры бюджетного дефицита.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, отвечая на вопрос о возможных экономических последствиях этого шага, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

Экономика Украины продолжает активно развиваться уже третий год подряд, даже несмотря на значительное сокращение мирового спроса на отечественную экспортную продукцию во второй половине 2011 года, сказал А.Клюев.

По его словам, опережающий рост доходов бюджета свидетельствует о постепенном сокращении теневого сектора экономики Украины.

Оба этих фактора могут дать дополнительный прирост доходной части бюджета 2012 года более чем 20 млрд грн, сообщил секретарь СНБОУ. Это означает появление возможностей для увеличения финансирования многих государственных программ, в том числе социальных инициатив, провозглашенных Президентом Украины, отметил А.Клюев.

По его словам, принципиально важно, что не только уровень дефицита государственного бюджета будет выдержан в ранее запланированных границах, но и уровень инфляции не превысит прогнозные показатели.

Секретарь СНБОУ считает, что системные шаги, сделанные за последние два года, значительно изменили ситуацию в отечественной экономике. Также он отметил положительные финансовые результаты деятельности украинских предприятий. «В прошлом году они выросли более чем вдвое по сравнению с 2010 годом и превысили 112 млрд грн. Финансовым же результатом 2009 года были убытки в объеме более 40 млрд грн. В 2008 году - было лишь плюс 8 млрд. Это объективный показатель, который характеризует результаты работы отечественной экономики. Эти цифры, кроме прочего, говорят и о детенизации, поскольку доходы от налога на прибыль растут быстрее», - сказал А.Клюев.

Он также обратил внимание на качественные параметры экономического роста прошлого и начала этого года. По словам секретаря СНБОУ, лидером уже второй год подряд выступает машиностроение - отрасль с высокой долей добавочной стоимости, где увеличение объемов производства в прошлом году составило почти 17%. За первые 3 месяца текущего года показатели роста в этой отрасли также выше среднего уровня, добавил А.Клюев. Кроме этого, по его словам, в 2012 году продолжился рост розничного товарооборота.

Несмотря на все сложности, задача на текущий год - продолжить структурные изменения в экономике в сторону повышения технологического уровня нашего промышленного потенциала, заявил секретарь СНБОУ. По его словам, руководство страны пока не устраивают темпы экономической модернизации, несмотря на все успехи. Поэтому среди ключевых приоритетов остается развитие внутреннего производства и расширение внутреннего рынка, сказал А.Клюев. Он напомнил, что соответствующую программу правительство приняло в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, во время заседания правительства 7 марта Президент Виктор Янукович поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (будет касаться около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и тому подобное.

10 апреля правительство внесло в Верховную Раду проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым, в частности, предлагается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности доходы общего фонда на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета предлагается увеличить на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

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