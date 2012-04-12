Доход Хорошковского в 2011 году составил 6,661 млн грн

Общая сумма совокупного дохода первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского из источников в Украине в 2011 году составила 6,661 млн грн.

Об этом говорится в декларации В.Хорошковского, обнародованной в газете «Урядовый курьер» от 12 апреля т.г.

Общая сумма совокупного дохода членов семьи первого вице-премьера, полученного из источников в Украине, составила 37,840 млн грн, за пределами страны — 9,987 млн грн.

В собственности и в аренде В.Хорошковский имеет 100,2 га земли и квартиру площадью 167,4 кв. м. Недвижимость членов семьи составляет 26,4 га земли, жилые дома с хозяйскими постройками и сооружениями общей площадью 4 705,8 кв. м, квартиры общей площадью 1 265,77 кв. м.

В.Хорошковский владеет автомобилями Porshe Cayenne Turbo (4511) 2003 года выпуска, Mercedes Benz G500 (5461) 2010 года выпуска, (расходы на покупку составили 5,335 млн грн), два Mercedes Benz GL500 (5461) 2009 года выпуска, Mercedes Benz S600 L (5513) 2010 года выпуска, Maybach 62-S (5990) 2007 года выпуска.

В собственности членов семьи находятся автомобили Mercedes Benz SL500 (4966) 2002 года выпуска, Bentley, Arange (6761) 2008 года выпуска.

На счетах первого вице-премьера в банках находится 52,819 млн грн, из которых 4,020 млн грн были вложены в 2011 году. Сумма средств на банковских счетах членов его семьи составляет 342,354 млн грн, размер вложений в уставные капиталы составляют 2,733 млн грн.

В 2011 году семья Хорошковских на содержание имущества израсходовала 7,807 млн грн.