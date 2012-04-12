Роман Магута избран председателем Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины, член счетной комиссии Верховной Рады Александр Стоян.

По его словам, за кандидатуру Р.Магуты проголосовали 243 народных депутата, 14 были против.

Официально результаты голосования будут объявлены на заседании парламента.

Сегодня на заседании парламента Р.Магута, еще как кандидат на должность председателя Счетной палаты Украины, заявил, что необходимо расширить полномочия этого ведомства.

«Я в полной мере осознаю, что Счетная палата Украины является действенным институтом парламентского контроля и должна действовать от имени всего украинского парламента», - сказал он.

По мнению Р.Магуты, необходимо внести изменения в Конституцию Украины относительно расширения полномочий Счетной палаты «как независимого государственного органа финансового контроля».

По его убеждению, важно, чтобы Счетной палате было предоставлено право осуществлять полноценный аудит государственных средств.

Р.Магута отметил, что в случае избрания председателем ведомства планирует «оптимизировать структуру и профессиональный потенциал Счетной палаты, осуществить подбор специалистов-аудиторов с опытом современной международной школы аудита».

Кроме того, Р.Магута считает, что необходимо подготовить и принять новую редакцию закона о Счетной палате, который должен системно урегулировать полномочия ведомства в сфере «публичного контроля за движением государственных средств».