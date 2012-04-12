Путин в 2011 году заработал около 125 тыс. долл., Медведев - 115 тыс. долл.

Москва. Премьер-министр РФ Владимир Путин в 2011 году заработал 3,662 млн руб. (около 125 тыс. долларов), Президент РФ Дмитрий Медведев заработал в 2011 году более 3,371 млн руб. (около 115 тыс. долларов)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, в собственности премьера по-прежнему числятся квартира, гараж и земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Еще одна квартира и гараж находятся в бессрочном пользовании.

В.Путин владеет тремя автомобилями: ГАЗ М 21, ГАЗ М 21Р и «Нива», а также автоприцепом «Скиф», доставшимся ему в наследство от отца.

Доход супруги премьера, не владеющей никаким движимым или недвижимым имуществом, в прошлом году составил 443,034 тыс. руб. (около 15 тыс. долларов)

По информации пресс-службы Кремля, Д.Медведев заработал в 2011 году более 3,371 млн руб. (около 115 тыс. долларов). Совместно с супругой он владеет квартирой в Российской Федерации площадью 367,8 кв. м.

Также он имеет в банках РФ 15 счетов на общую сумму более 5,178 млн руб. (около 180 тыс. долларов).

Кроме того, у Д.Медведева есть два легковых автомобиля ГАЗ-20 «Победа», 1948 года выпуска и ГАЗ-21, 1962 года выпуска.

Также он владеет на условиях аренды земельным участком в РФ площадью 4 700 кв. м.

Супруга Д.Медведева владеет легковым автомобилем Volkswagen Golf 1999 года выпуска и двумя машино-местами общей площадью 32,5 кв. м на территории России.

Как сообщал УНИАН, Д.Медведев в 2010 году заработал около 120 тыс. долларов, в то время как доход В.Путина тогда составил около 180 тыс. долларов.