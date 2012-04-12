Столичные «упрощенцы» увеличили уплату единого налога на 63%
15:21, 12 апреля 2012Финансы
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Столичные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, в январе-марте 2012 года перечислили в бюджет 40 млн грн единого налога, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы (ГНС) в г.Киев, такие цифры привел первый заместитель председателя ГНС в г.Киев Андрей Лахтадир.
«В январе-марте текущего года в столичный бюджет предприниматели Киева уплатили единый налог на сумму почти 40 млн грн. По сравнению с прошлым годом местный бюджет дополнительно получил 15,3 млн грн», - отметил А.Лахтадир.
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