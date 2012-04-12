Платежи Кабмина по внешнему долгу составят 5,2 млрд долл.
До конца года
Платежи правительства Украины до конца текущего года по внешним долговым обязательствам составят 5,2 млрд долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в ходе круглого стола в четверг, 12 апреля, в Киеве.
«Наши внешние платежи по госдолгу, по состоянию на сегодня, уже меньше на 1 млрд и составляют 5,2 млрд долларов, включая погашение и обслуживание»,- сказала Г.Пахачук.
По ее словам, пиковые нагрузки по выплатам приходятся на июнь, октябрь, частично декабрь и наибольшие выплаты ожидаются в ноябре текущего года.
По ее словам, на внутреннем рынке с начала года, включая апрельские аукционы по продаже госбумаг, в госбюджет уже удалось привлечь 25 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд грн, на внутреннем — 60,952 млрд грн.
По расчетам Минфина, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, на конец 2012 года составит 415,326 млрд грн и достигнет примерно 27,6% ВВП.
При этом доля государственного долга в иностранной валюте в общей сумме государственного долга составляет 52,9%.
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