98,6% налоговиков вовремя подали декларации о доходах, согласно новому антикоррупционному законодательству, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

Всего отчитались о своих доходах за прошлый год 55,861 тыс. работников налогового ведомства. «Только 816 налоговиков не подали декларации по уважительным причинам — поскольку находятся в отпуске в связи с беременностью и родами или по уходу за ребенком», - говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

В ведомстве напомнили, что Закон «О принципах предупреждения и противодействия коррупции» требует от отдельных категорий госслужащих, в частности от налоговиков, ежегодно до 1 апреля декларировать свое имущество, доходы, расходы и обязательства финансового характера.