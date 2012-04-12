Торги на межбанке cегодня закрылись на уровне 8,0215-8,0255 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0210/8,0250 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд — 8,0220/8,0245 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0215/8,0255 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнсКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2709/0,2713 грн/рубль, к 12:00 цены выросли до 0,2718/0,2722 грн/рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2714/0,2718 грн/рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,5001 рублей за доллар (-0,2249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3105/1,3175 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5310/10,5375 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,5220/10,5295 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,5360/10,5450.