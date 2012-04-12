ГНСУ сократила налоговые долги предприятий перед бюджетом на 1,9 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-марте 2012 года взыскала с должников 1,9 млрд грн, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, больше половины данной суммы поступило от предприятий-банкротов после завершения соответствующих процедур — 1,2 млрд грн.

Кроме того, сократился долг предприятий жилищно-коммунального хозяйства: налоговики инициировали рассмотрение вопроса о возврате долгов на заседаниях 299 местных советов, вследствие чего коммунальники уплатили 165,4 млн грн.

Наибольшее сокращение налогового долга налоговики достигли в Харьковской — на 19,1%, Хмельницкой — 9,2%, Одесской — на 7,4%, Волынской — на 6,9%, Запорожской — на 5,9%, Киевской — на 5,9%, Сумской — на 5,5% и Черновицкой областях — на 5,1%.