Приняты изменения в госбюджет-2012 для социнициатив Януковича

Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет на текущий год для реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», внесенного правительством, проголосовали 271 народных депутатов из 400 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности, доходы общего фонда увеличить на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено увеличить финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть средств (6,96 млрд грн) будет направлена в бюджет Пенсионного фонда, в частности: дотации на выплаты пенсий, надбавок и повышений по разным пенсионным программам будут увеличены на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; расходы на покрытие дефицита бюджета ПФ увеличатся на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Законом предусмотрено увеличение расходов на аппарат министерства на 211,5 млн. грн. - до 4,339 млрд грн, в частности: на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований затраты увеличиваются на 150,7 млн. грн - до 760,704 млн грн, остальные средства (60,8 млн. грн) планируется направить на реабилитацию детей с ДЦП. Расходы Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов увеличатся на 50,1 млн. грн (до 195,974 млн грн), в частности: расходы на обеспечение жильем воинов-интернационалистов планируется увеличить на 40,1 млн. грн (до 91 млн грн), на строительство (приобретение) жилья для инвалидов по зрению и слуху - на 10 млн. грн (до 15 млн грн).

Кроме того, планируется увеличить финансирование Фонда соцзащиты инвалидов на 97,4 млн. грн - до 1,027 млрд грн. Дополнительные средства предусматривается направить на социальную, трудовую и профессиональную реабилитацию инвалидов.

На 37,79 млн. грн (до 381,806 млн грн) планируется увеличить субвенцию из госбюджета на выплату госпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, изменениями в госбюджет будет направлено Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 4,575 млрд грн на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. В целом законом увеличено финансирование программ Минрегиона на этот год в 13,9 раз - до 4,945 млрд грн.

В частности, на обеспечение жильем инвалидов войны планируется направить 71,7 млн. грн, на капремонт общежитий, которые передаются из государственной собственности в собственность территориальных общин - 60 млн. грн.

Также планируется выделить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1 млрд грн на снижение стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Изменениями также предусмотрено увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет 2012 года на 7,7% или на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Плановые показатели относительно поступления НДС из ввезенных в Украину товаров планируется увеличить на 14 млрд грн, или на 14% - до 115,995 млрд грн.

Сумму поступлений от административных собраний и платежей, доходов от некоммерческой хозяйственной деятельности правительство предлагает увеличить на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статью доходов «Другие поступления» предлагается увеличить на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.

Докладывал правительственный проект госбюджета первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

Во время его выступления представители фракции Партии регионов собрались возле трибуны ВР, чтобы помешать оппозиционным депутатам сорвать рассмотрение этого вопроса.

Представители оппозиции также находились возле трибуны, однако никаких столкновений не произошло.

При этом парламент рассматривал несколько законопроектов относительно внесения изменений в госбюджет. Однако никакие другие законопроекты, которые преимущественно были предложены депутатами от оппозиции, поддержаны не были.