Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0210/8,0250 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0210/8,0250 грн/долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2720/0,2724 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5620/10,5690 грн/евро, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3161/1,3163 долл./евро (четверг, 12 апреля, - 1,3126/1,3128 долл./евро).

В четверг, 12 апреля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.