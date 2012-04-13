Минюст обнародовал первый ежегодный антикоррупционный отчет

Министерство юстиции сегодня, 13 апреля, на своем официальном веб-сайте обнародовало первый ежегодный Отчет о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как напомнил министр юстиции Александр Лавринович, отчет обнародуется для выполнения статьи 19 Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции». Согласно закону, специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики ежегодно готовит и не позже 15 апреля обязан обнародовать отчет о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в стране. В соответствии с Указом Президента Украины от 5 октября 2011 года, на Министерство юстиции Украины временно возложены функции специально уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики.

Министр юстиции сообщил, что подготовку Отчета Министерство юстиции осуществляло на основании информации, поступившей от министерств, других центральных органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, местных госадминистраций и специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции.

В Отчете отражены статистические данные о результатах деятельности специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции. В частности, приводится статистика относительно количества возбужденных уголовных дел по фактам коррупции, количеству расследованных и переданных в суд дел, приводится сумма убытков, причиненных коррупционными преступлениями. Определены наиболее коррупциогенные сферы и категории государственных служащих, которые чаще всего привлекались к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений и пр.

В отчете обобщены результаты антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов. В частности, осуществлен анализ факторов, приводящих к закладке в нормативные акты коррупциогенных норм.

Кроме того, отдельные разделы отчета посвящены информации о результатах выполнения органами государственной власти мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, в том числе в рамках международного сотрудничества; по результатам социологических исследований, которые проводятся государственными и негосударственными научно-исследовательскими учреждениями, по вопросам распространения коррупции; информации о состоянии реализации определенной Президентом Украины антикоррупционной стратегии.

С первым ежегодным отчетом о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции можно ознакомиться на сайте Минюста (www.minjust.gov.ua) в рубрике «Антикоррупционные инициативы».

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