«Приватбанк» направит прибыль на увеличение уставного капитала

ПАО КБ «Приватбанк» не будет выплачивать дивиденды за 2011 год и направит 95%, или 1,352 млрд грн, прибыли на увеличение уставного капитала. Как говорится в сообщении пресс-службы банка, переданного УНИАН, такое решение принято акционерами 12 апреля 2012 года.

«...В ходе рассмотрения вопроса о порядке распределения самой большой в банковской системе Украины прибыли (финансовый результат ПАО КБ «Приватбанк» за 2011 год составил 1,426 млрд грн), акционерами банка принято решение не проводить начисление и выплату дивидендов, а направить средства на увеличение уставного капитала и пополнение резервного капитала банка», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, уставный капитал банка будет увеличен до 14,898 млрд грн путем увеличения номинальной стоимости акций банка на 20,92 грн до 230,45 грн за акцию.

Также акционеры банка в ходе проведенного собрания утвердили отчеты правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии об итогах деятельности банка в 2011 году, годовой отчет и баланс банка за 2011 год, отчет и выводы аудитора по годовой финансовой отчетности.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2012 года составили 145,12 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 122,9 млрд грн, обязательства - 128,37 млрд грн, уставный капитал - 13,545 млрд грн, собственный капитал - 16,7 млрд грн.

«ПриватБанк» в 2011 г. получил чистую прибыль 1,426 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2011 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,75% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

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