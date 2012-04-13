Закон о развитии малого и среднего предпринимательства заработает в новой редакции

Президент Виктор Янукович подписал новую редакцию Закона "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине” с учетом его предложений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН,Верховная Рада приняла этот документ 22 марта.

Предыдущая редакция закона была принята 12 января 2012 года, однако Президент применил к нему вето.

Парламент прислушался к предложениям главы государства и исключил норму, согласно которой при центральных, областных и местных органах исполнительной власти должны создаваться консультативные, совещательные или другие вспомогательные органы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, парламент исключил норму закона, согласно которой государственные программы поддержки утверждаются Кабинетом министров Украины в трехмесячный срок после принятия закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год. Вместо этого была включена новая норма, в соответствии с которой государственные программы поддержки утверждаются Кабинетом министров в установленном законом порядке.

Кроме того, изъята норма, которая предусматривает представление Кабинетом министров ежегодно на рассмотрение парламента информации о состоянии выполнения государственных программ развития малого и среднего предпринимательства именно в составе Государственной программы экономического и социального развития Украины на соответствующий год. Глава государства указал, что на практике новый подход к государственному стратегическому планированию уже реализуется, в связи с чем Государственная программа экономического и социального развития Украины будет иметь формальный характер, и в нынешней ситуации ее принятия является нецелесообразным.