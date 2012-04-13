Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты в марте увеличилось в 1,5 раза

Разница между покупкой населением наличной валюты и ее продажей в марте, по сравнению с февралем т.г. увеличилась в 1,5 раза — до 544,1 млн долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце население продало банкам валюты на 1,202 млрд долл., купило - на 1,746 млрд долл.

В январе т.г. отрицательное сальдо на наличном рынке было на уровне 556,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять наличные валютно-обменные операции при условии идентификации физического лица. При этом регулятор обязал банки копировать предъявляемые документы, а копии оставлять в документах дня. Впоследствии НБУ временно, до окончания чемпионата Евро-2012, отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения.

Наибольшая разница между покупкой населением наличной валюты и ее продажей коммерческим банкам в 2011 году была зафиксирована в первые месяцы действия “паспортизации” наличных валютообменных операций.

Так, в ноябре 2011 года население больше купило валюты, чем продало, на 1,370 млрд долл., в октябре - на 1,409 млрд долл., в сентябре - на 2,093 млрд долл.

В прошлом году отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты более 1 млрд долл. было зафиксировано в июне т.г. - 1,212 млрд долл., в марте - 1,104 млрд долл., в феврале - 1,305 млрд долл.

Отрицательное сальдо в августе составило 824,2 млн долл., в июле - 865,4 млн долл, в мае - 896,1 млн долл, в апреле - 762,2 млн долл., в январе - 863,5 млн долл.

Наименьшая разница между покупкой населением наличной валюты и ее продажей в 2011 году была зафиксирована в декабре на уровне 740,3 млн долл.