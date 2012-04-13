Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0208-8,0231 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись на уровне 8,0210/8,0250 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд — 8,0220/8,0240 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,0208/8,0231 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2720/0,2724 грн/рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2714/0,2717 грн/рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2715/0,2719 грн/рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,4499 рублей за доллар (-0,0502).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3145/1,3200 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5620/10,5690 грн/долл., к 12:00 цены ушли вниз — 10,5485/10,5550 грн/долл. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 10,5630/10,5700.