Португалия первой в Евросоюзе ратифицировала Фискальный пакт ЕС

Португалия первой в Евросоюзе ратифицировала соглашение об ужесточении бюджетной дисциплины - так называемый Фискальный пакт ЕС, передает Радио «Свобода».

Прежде всего, этот документ предусматривает введение санкций против тех стран, которые допускают превышение установленного минимального уровня бюджетного дефицита.

Чтобы пакт вступил в силу, его должны ратифицировать не менее 12-ти подписавших стран. На саммите ЕС в марте Фискальный пакт подписали 25 из 27-ми стран ЕС.

После Греции и Ирландии Португалия стала третьей страной еврозоны, пострадавшей от острого долгового кризиса.

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