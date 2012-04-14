Португалия первой в Евросоюзе ратифицировала Фискальный пакт ЕС
13:47, 14 апреля 2012Финансы
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Португалия первой в Евросоюзе ратифицировала соглашение об ужесточении бюджетной дисциплины - так называемый Фискальный пакт ЕС, передает Радио «Свобода».
Прежде всего, этот документ предусматривает введение санкций против тех стран, которые допускают превышение установленного минимального уровня бюджетного дефицита.
Чтобы пакт вступил в силу, его должны ратифицировать не менее 12-ти подписавших стран. На саммите ЕС в марте Фискальный пакт подписали 25 из 27-ми стран ЕС.
После Греции и Ирландии Португалия стала третьей страной еврозоны, пострадавшей от острого долгового кризиса.
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