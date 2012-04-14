Янукович обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2011 год

Президент Украины Виктор Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год в соответствии со статьей 12 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Декларация размещена на официальном интернет-представительстве главы государства. В течение 30 дней она будет опубликована в официальном издании, как того требует закон.

В соответствии с декларацией, в 2011 году В.Януковичем было получено 757,6 тыс. грн (графа «заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора»).

В качестве процентов по банковским вкладом от финансовых учреждений главой государства получено 155,4 тыс. грн.

Кроме того, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» (Донецк) выплатила Президенту авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн. грн за переданные этому издательству имущественные права. В частности, издательство получило права на созданные в 2005-2010 годах В.Януковичем книги «Рік в опозиції. У політиці не буває остаточних перемог і поразок», «…І рік при владі. Від кризи – до економічного зростання», «Здолати шлях», «Як Україні далі жити», а также на литературные произведения, которые в будущем будут созданы автором.

Из полученной суммы авторского вознаграждения В.Януковичем в бюджет было уплачено 2,8 млн. грн налога на доходы физических лиц.

В соответствии с декларацией, Президенту принадлежат земельный участок площадью 1,7688 га в Киевской области с расположенным на ней жилым домом площадью 619,6 кв. м, квартира в Киеве площадью 239,4 кв. м и два машиномества общей площадью 39,9 кв. м.

Расходы на содержание принадлежащего главе государства имущества в 2011 году составили 207,5 тыс. грн.

В 2011 году В.Януковичем перечислено 120 тыс. грн благотворительной помощи детскому дому «Многодетная семья Михаила Жара».

На конец 2011 года остаток средств на банковских счетах главы государства составлял 14,5 млн. грн.

Президент владеет ценными бумагами на общую сумму 6,8 тыс. грн.

Супруга В.Януковича в 2011 году получила 15,9 тыс. грн. пенсии и 4,9 тыс. грн процентов по банковскому вкладу.

Также в отчетном году супругой получено 400 тыс. грн дохода от продажи земельного участка и дома в Донецкой области, которые при жизни принадлежали ее матери. Продажа состоялась в 2011 году после восстановления и оформления всех необходимых для этого документов.

В собственности супруги Президента находятся дом площадью 303,8 кв. м и земельный участок площадью 0,9372 га, которые расположены в Донецкой области. Также супруге принадлежит и используется автомобиль Honda Odyssey 2009 года выпуска.

Расходы на содержание принадлежащего ей имущества в 2011 году составили 37,5 тыс. грн.

На конец 2011 года сумма сбережений супруги В.Януковича на банковских счетах составляла 181,9 тыс. грн.

Как заявила советник Президента – представитель Президента в Конституционном Суде Елена Лукаш, В.Янукович показал гражданам пример соблюдения антикоррупционного законодательства, выполнив требования Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

«Виктор Янукович всегда был и остается открытым в вопросах декларирования своих доходов. Он сознателен того, что представители общественности и журналисты имеют право больше знать о его жизни как публичного политика и главы государства. Поэтому, несмотря на предусмотренную Решением Конституционного Суда Украины от 13 марта 2012 года возможность не указывать в декларации за 2011 год суммы расходов, Президент обнародовал свои расходы, а также расходы своей супруги», – подчеркнула Е.Лукаш.

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