Капитальные инвестиции Украины в 2011 году составили 259,9 млрд грн

В Украине по итогам января-декабря 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал –209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя января-декабря 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в 2011 году была следующей: средства государственного бюджета – 18 млрд 394,6 млн грн, средства местных бюджетов – 8 млрд 801,3 млн грн, собственные средства предприятий и организаций – 152 млрд 279,1 млн грн, кредиты банков и другие займы – 42 млрд 324,4 млн грн, средства иностранных инвесторов – 7 млрд 196,1 млн грн, средства населения на строительство собственных квартир – 4 млрд 470 млн грн, средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 15 млрд 102,9 млн грн, другие источники финансирования – 11 млрд 363,9 млн грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 238 млрд 174,6 млн грн с НДС) в 2011 году была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 18 млрд 182,6 млн грн, рыболовство и выращивание рыбы – 37,1 млн грн, добывающая промышленность – 24 млрд 609,2 млн грн, перерабатывающая промышленность – 41 млрд 299,6 млн грн, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 20 млрд 404 млн грн, строительство – 8 млрд 541,1 млн грн, торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 17 млрд 264,1 млн грн, деятельность отелей и ресторанов – 4 млрд 907,6 млн грн, деятельность транспорта и связи – 39 млрд 375,1 млн грн, финансовая деятельность – 3 млрд 151,8 млн грн, операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 42 млрд 106,7 млн грн, государственное управление – 1 млрд 857,6 млн грн, образование – 2 млрд 485,2 млн грн, здравоохранение и предоставление социальной помощи – 3 млрд 451,5 млн грн, предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 10 млрд 501,4 млн грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в 2011 году стали Киев – 47 млрд 169,3 млн грн, Донецкая область – 27 млрд 340,2 млн грн, Днепропетровская область – 22 млрд 264,7 млн грн, Киевская область – 19 млрд 195,5 млн грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд 060,6 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд 666,5 млн грн (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.