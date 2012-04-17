Вступил в силу закон об особенностях продажи госпакетов в уставных капиталах банков

В Украине вступил в силу Закон «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство».

Документ опубликован в газете «Голос Украины» (№69) 14 апреля т.г.

Как указывается в тексте закона, документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков, в капитализации которых приняло участие государство». Верховная Рада Украины приняла данный закон 15 марта.

В соответствии с законом, субъектами продажи пакетов акций банков является: государство в лице Министерства финансов Украины; покупатели.

В законе определено, что стратегическими инвесторами могут быть банковские учреждения и/или банковские группы - резиденты или нерезиденты, соответствующие установленным Национальным банком Украины требованиям относительно безукоризненной деловой репутации и удовлетворительного финансового состояния. Стратегическими инвесторами не могут быть лица, которые на момент капитализации банков государством владели существенным участием в таких банках, и/или лица, зарегистрированные в государствах, включенных Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон, и государствах, внесенных Группой по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) в список стран, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем; а также советник по вопросам продажи пакетов акций банков. Стратегические инвесторы для подачи заявки на участие в конкурсе обязаны получить согласование Национального банка Украины относительно приобретения ими существенного участия в соответствующем банке в порядке, установленном в соответствии с Законом Украины “О банках и банковской деятельности”.

Предусмотрено, что для проведения оценки пакетов акций банков, получения рекомендаций относительно порядка проведения и подготовки плана продажи пакетов акций банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций банков, Министерство финансов Украины привлекает советника по продаже пакетов акций банков.

В законе установлено, что советником по продаже пакетов акций банков может быть инвестиционный банк, международная юридическая компания или их объединение. В нем выписаны квалификационные критерии, которым должен соответствовать советник.

В законе определены этапы продажи пакетов акций банков. А также установлено, что порядок проведения конкурса определяется Кабинетом министров Украины.

Предусмотрено, что советник по продаже пакетов акций банков проводит их оценку с учетом рыночной стоимости, текущего финансового состояния банков, объема средств, направленных государством на капитализацию банков, объема проблемной задолженности банков и тому подобное, по результатам которой составляет отчет. Начальная стоимость пакетов акций банков определяется Министерством финансов Украины в предложении относительно их продажи с учетом результатов оценки, проведенной в соответствии с частью первой этой статьи.

В случае, если стоимость пакетов акций банков, определенная в результате проведенной оценки, является ниже номинальной стоимости всех размещенных акций банков, Министерство финансов Украины вносит предложение о проведении конкурса двумя этапами. На первом этапе конкурса начальная стоимость пакетов акций банков равна номинальной стоимости всех размещенных акций банков. В случае не поступления ни одной заявки на участие в конкурсе Министерство финансов Украины в двухдневный срок объявляет о завершении первого этапа конкурса. На втором этапе конкурса начальная стоимость пакетов акций банков равна стоимости, определенной в результате проведения оценки.

Решение о продаже пакетов акций банков принимается Кабинетом министров Украины на основании предложения Министерства финансов Украины. Для проведения продажи пакетов акций банков Кабинетом Министров Украины образуется комиссия по продаже таких пакетов, в состав которой входят представители Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Члены комиссии по продаже пакетов акций банков не могут быть акционерами каких-нибудь банков на территории Украины и приобретать права акционеров банков в течение трех лет со дня продажи пакетов акций банков в соответствии с этим Законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. До завершения продажи пакетов акций банков, предусмотренной этим Законом, управление корпоративными правами государства, что подтверждаются такими акциями, осуществляется Министерством финансов Украины.